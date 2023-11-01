اليوم السابع
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روسيا تقدم توضيحات لإسرائيل بشأن زيارة وفد الفصائل الفلسطينية لموسكو

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:32 م
روسيا تقدم توضيحات لإسرائيل بشأن زيارة وفد الفصائل الفلسطينية لموسكو أناتولى فيكتوروف
موسكو (أ ش أ)

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أعلن السفير الروسى لدى إسرائيل، أناتولى فيكتوروف، أنه قدم لوزارة الخارجية الإسرائيلية توضيحات بشأن اتصالات بلاده مع وفد الفصائل الفلسطينية فى موسكو

وقال فيكتوروف فى تصريحات لقناة "روسيا 24" اليوم الأربعاء: " لقد جرى استدعائي منذ بضعة أيام إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية لإجراء محادثة توضيحية، وكان الموضوع استقبال وفد من الفصائل الفلسطينية في موسكو". 

وأضاف السفير الروسي لدى إسرائيل:" بشكل عام أعربت الخارجية الإسرائيلية عن عدم رضاها عن بعض تصرفاتنا على الساحة الدولية" وتابع: "قدمنا ​​توضيحات لهم بشأن استقبال وفد الفصائل في موسكو مؤخرا، ومن جهتي قلت إن استقبال ممثلي الفصائل لا يعني بأي حال من الأحوال دعم الأساليب، التي يستخدمها بعض المسلحين"، مؤكدا أن بلاده لا تدعم حركة حماس أو أي جماعة أخرى أو قوى سياسية أخرى

وأوضح السفير الروسي لدى إسرائيل أن موسكو تؤيد الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وأنها على اتصال مع جميع القوى التي لها تأثير على الوضع في المنطقة .. مشيرا إلى أن لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ما يصل إلى ستة مواطنين روس محتجزين كرهائن

وقال بهذا الشأن:" يمكننا أن نتحدث بالفعل ليس عن اثنين، بل عن ما يصل إلى خمسة، وربما حتى ستة مواطنين روس محتجزين هناك، ولدينا معلومات بأنه يوجد امرأة واحدة على الأقل، مواطنة روسية، ونحن نعمل الآن بنشاط على تحديد آلية نقلها".

 







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