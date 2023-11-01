اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 04:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة طنطا يتفقد العملية التعليمية بكلية الحقوق

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:24 م
رئيس جامعة طنطا يتفقد العملية التعليمية بكلية الحقوق جانب من الزيارة
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا صباح اليوم جولة تفقدية، بكلية الحقوق جامعة طنطا، رافقه خلالها الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 
حرص رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية لمناقشة أليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومات التعليمية والبحثية بالكلية، مؤكدا على دعمه الكامل للكلية ومنسوبيها، بما تملكه من كوادر أكاديمية في المجالات القانونية، إضافةً إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية المستدامة للدولة المصرية.
 
كما ناقش رئيس الجامعة مع الاداريين والعاملين سبل تعظيم الاستفادة من الجهاز الإداري بالكلية للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الكلية في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.
 






جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

حقوق طنطا

عميد حقوق طنطا

اخبار المحافظات




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة