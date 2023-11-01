رئيس جامعة طنطا يتفقد العملية التعليمية بكلية الحقوق

الغربية مصطفى عادل

أجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا صباح اليوم جولة تفقدية، بكلية الحقوق جامعة طنطا، رافقه خلالها الدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حرص رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية على الالتقاء بأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة بالكلية لمناقشة أليات تطوير العمل والارتقاء بالمنظومات التعليمية والبحثية بالكلية، مؤكدا على دعمه الكامل للكلية ومنسوبيها، بما تملكه من كوادر أكاديمية في المجالات القانونية، إضافةً إلى مناقشة الحلول المقترحة للارتقاء بمنظومة البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية المستدامة للدولة المصرية.

كما ناقش رئيس الجامعة مع الاداريين والعاملين سبل تعظيم الاستفادة من الجهاز الإداري بالكلية للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها الكلية في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.