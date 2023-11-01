وجاء في بيان للمنظمة "تقدمت مراسلون بلا حدود بشكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، وتتضمن هذه الشكوى تفاصيل 9 صحفيين قتلوا منذ 7 أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم".

وقال الأمين العام للمنظمة غير الحكومية في البيان: "إن حجم وخطورة وتكرار الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين، وخاصة في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ونحن ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتؤكد الأحداث المأساوية الحالية على مدى ضرورة هذا التحرك".

وتتعلق الشكوى بثمانية صحفيين فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي لمناطق مدنية في غزة، وبصحفي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته للهجوم الذي نفذته حماس، حسبما أوضحت المنظمة.