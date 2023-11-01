وشدد الأمين العام للأمم المتحدة - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - على الأهمية القصوى لحماية المدنيين من كلا الجانبين في جميع الأوقات، مكررا إدانته لقتل المدنيين في غزة، معربا عن أسفه لأن ثلثي القتلى من النساء والأطفال.

ونعى جوتيريش "الزملاء في الأمم المتحدة الذين قتلوا بشكل مأساوي في القصف على غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية"، معربا عن تعاطفه مع أسر الزملاء الذين فقدوا حياتهم أثناء تأدية واجبهم.

وأشار الأمين العام إلى أن القانون الدولي الإنساني يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، مؤكدا أنه "ليس قائمة انتقائية ولا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي".

كما شدد على ضرورة التزام جميع الأطراف به، بما في ذلك مبادئ التمييز بين الأعيان المدنية والعسكرية والتناسب في العمليات واتخاذ الحذر والإجراءات الاحترازية.

وجدد جوتيريش، تأكيده على أن مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة حتى هذه اللحظة غير كاف على الإطلاق ولا يتناسب مع احتياجات سكان القطاع، مما يؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية.

وكرر دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وضمان وصول الإغاثة بدون عوائق وبشكل مستمر وآمن وعلى نطاق واسع من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة الناجمة عن الكارثة التي تتكشف في غزة.