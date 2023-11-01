تمويل 9 آلاف مشروع صغير ومتناهى فى شمال وجنوب سيناء

كتب إسلام سعيد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على تنفيذ استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية وتعمير أراضي سيناء وتهيئة البيئة لتصبح مواتية لنمو المشروعات الصغيرة، حيث يتيح جهاز تنمية المشروعات مختلف أوجه الدعم المالي والفني لأصحاب المشروعات، لمساعدتهم على نمو أعمالهم وتطويرها ومن ثم استيعابها لمزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة كما يعمل على نشر ثقافة العمل الحر بين شباب المحافظة وتدريبهم وتأهليهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على الموارد المتاحة بالمحافظتين.

وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات ضخ حوالي 642 مليون جنيه اعتبارا من 2014 وحتى 2023 (9سنوات)، مولت حوالي 9 الاف مشروع صغير ومتناهي الصغر في محافظتي شمال وجنوب سيناء ووفرت نحو 20 ألف فرصة عمل.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الخدمات المقدمة خلال ذات الفترة لم تقتصر على إتاحة التمويلات اللازمة لإقامة المشروعات أو لتطوير المشروعات القائمة بالفعل، بل تضمنت توفيق أوضاع المشروعات بما يضمن استقراراها واستمرارها وحصولها على خدمات قانون تنمية المشروعات 152/2020، وأوضح رحمي أن الجهاز يقدم من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة له بالمحافظتين خدمات متعددة لمساعدتهم على استخراج رخص نهائية ومؤقتة لمشروعاتهم مما يضمن استقرار هذه المشروعات ونموها.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يحرص على تسهيل مشاركة أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين من أهالي سيناء في المعارض المركزية التي يقيمها الجهاز بشكل دوري وعلى رأسها معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وذلك لفتح آفاق ونوافذ تسويقية لمنتجات تلك المشروعات والمساهمة في نموها.

وأضاف رحمي أن الجهاز يقوم بتنفيذ مشروع " المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات المنتجة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي وذلك في 6 محافظات للمساهمة في تطوير قدرات السيدات والفتيات المنتجات وإمدادهن بالمهارات الأساسية ليتمكن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهن القائمة ومن بين هذه المحافظات شمال وجنوب سيناء حيث تم تدريب المئات من السيدات ومساعدتهن على تطوير منتجاتهن كما تم تدريب عدد من الجمعيات الأهلية لبناء قدراتهم وتأهيلهم لتقديم خدمة أفضل للسيدات في هذه المناطق مما يمكنهن من بدء مشروعاتهن والاستمرار فيها.