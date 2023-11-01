اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تعيين نائبين لرئيس جامعة المنصورة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:56 م
تعيين نائبين لرئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023، صدور القرار الجمهوري بتعيين كل من الدكتور محمد عبد العظيم، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 
 
وقدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة التهنئة للنائبين، داعيًا أن يوفقهما المولى عز وجل إلى ما فيه خير للجامعة، وأن يعينهم على المسئولية لتستمر جامعة المنصورة في مسيرة الإنجازات والتقدم.
 
كما قدم الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على ثقتهم ودعمهم الدائم، وإلى عمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وأمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين والعاملين وجميع فرق العمل المختلفة بالجامعة، والطلاب، على كل ما قدموه من تعاون وعطاء خلال الفترة الماضية من مسيرة حياة الجامعة، كما تمنى دوام التوفيق والنجاح لوطننا العظيم مصر ولجامعة المنصورة الحبيبة
 
 
IMG-20231101-WA0088
 
 
IMG-20231101-WA0091
 
 
 






جامعة المنصورة

قرار جمهوري

نائبين لرئيس جامعة المنصورة

نائبين جدد

عمداء الكليات

وزارة التعليم العالي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة