تعرف على تفاصيل مشروعات الموارد المائية فى سيناء وتوشكى

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أجنحة المعرض المقام على هامش "أسبوع القاهرة السادس للمياه" بمشاركة 23 شركة وجهة مصرية وأجنبية لعرض منتجاتهم وابتكاراتهم فى مجال إدارة المياه وطلمبات الرفع ومعالجة وتنقية المياه وقياس نوعية المياه والرفع المساحى و الحماية من مخاطر السيول و تجهيز البنيه التحتيه لمشروعات استصلاح الاراضى.

‎وعرض اللواء عمرو قابل رئيس قطاع المياه بالشركة الوطنية للمقاولات العامة و التوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية مجال عمل الشركة، أن التعاون مع وزارة الموارد المائية والرى، بدأ منذ عام 2014 بمحافظة جنوب سيناء في أعمال الحماية من أخطار السيول لما تتميز به الشركة علي العمل في المواقع النائية والوعرة وتوصيل سلاسل الإمدادات لأصعب الأماكن وتجارز عدد المشروعات 100 مشروع بقيم 25 مليار جنيه وبرغم هذا الحجم من الاعمال و الإنجازات مازلنا نتطلع إلى مزيد من التعاون في كافة مجالات تنميه الموارد المائية و الري علي المستوي المحلي و الاقليمي و الدولي.

وكشف قابل أن الشركة حاصلة على شهادات الايزو 9001 و 14001 و 18001 و بما يؤكد علي إتباع الشركة أعلي معايير الجودة لتنفيذ وإدارة اعمالها.

‎أضاف قابل أن مجالات التعاون بالمشروعات تنوعت لتشمل مشروعات الحماية من أخطار السيول و التي سابقنا فيها الزمن و تحدينا فيها انفسنا و حولنا النقمة الي نعمة لحمايه المدن و المنشئات و تامين قاطنيها من السيول و تعظيم المخزون الجوفي من المياه من خلال إنشاء " سدود – بحيرات – حواجز – قنوات صناعية" في محافظات جنوب سيناء و البحر الأحمر ،و شمال سيناء و مرسى مطروح،و قنا، و القاهرة وكشف قابل بإمتداد مجالات التعاون لتشمل مشروعات حفر الآبار وتشغيلها بالطاقة الشمسية والكهربائية بالواحات البحرية وأسوان وحفر الآبار الإختبارية والإنتاجية بالصحراء الشرقية والصحراء الغربية ومحافظات الجيزة والسويس والفيوم وبنى سويف و توصيل مياه الآبار إلى الأراضى الزراعية بالواحات البحرية عن طريق شبكات المياه و الأحواض، و الخزانات.

‎كما تضمنت المشروعات تأهيل وتطوير وتنمية المصارف الزراعية داخل الأماكن المزدحمة والمناطق السياحية مثل مصرف المحيط "المريوطية" بمحافظة الجيزة ومصرف نشرت بمحافظة كفر الشيخ و مصرف السيل بمحافظة اسوان، وأيضاً المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بمحافظات سوهاج وأسوان وبنى سويف والغربية والشرقية والجيزة والإسماعيلية وكفر الشيخ حيث تم تبطين مئات الكيلومترات من الترع و تنفيذ مشروعات البنية القومية لتنمية شمال سيناء و التي تشتمل على عمليات انشاء مآخذ المياه العذبة وشبكات المواسير والأحواض لانشاء البنيه الاساسية للزراعة

‎أوضح قابل أن الشركة تشارك فى المشروعات بتنفيذ مشروعين مأخذ مياه عذبة علي ترعة الشيخ جابر و ذلك لاستصلاح ما يقارب ال 25000 فدان و تجهيز البنية الاساسية لها و تسليمها لاهالينا بشمال سيناء

‎وفي إطار المشروع القومي للحماية من أخطار السيول بمحافظة جنوب سيناء تم تنفيذ (57) حاجز توجيه ، (23) قناة صناعية ، (2) حوض تهدئة ، (26) بحيرة صناعية ، (21) سد ركامى و معبر ايرلندى وإعادة تأهيل (6) سدود. في مدن طابا – نويبع -النقب - دهب – الطور- سانت كاترين – أبورديس – أبو زنيمة - رأس سدر.

‎وفي محافظة البحر الأحمر تم تنفيذ (2) حاجز توجية ، (15) بحيره صناعية ، (6) سدود ركامى ،(3) قناة صناعيةو (1) حوض تهدئة لحماية مناطق رأس غارب – الغردقة - سفاجا- القصير - قرية الشيخ الشاذلي- برنيس - شلاتين من أخطار السيول.

‎وفي محافظة شمال سيناء تم تنفيذ (18) خزان أرضى ، (5) أحواض تهدئة ، (1) سد ركامى ، (1) بحيرة صناعية ، وأعادة تأهيل (4) سدود في كلا من وادي الجرافي- الشيخ زويد - العريش - أم البارد ‎و سد ركامي لحماية مرسي مطروح من أخطار السيول وبالإضافة إلي عدد (1) سد ركامي و (5) حواجز توجيه يجري تنفيذهم الان، و (2) سد ركامي و (1) حاجز توجيه بمدينة 15 مايو بينما تم تنفيذ عدد (2) سد ركامي في العمرة والكرنك و (2) بحيرة صناعية بمحافظة قنا للحماية من أخطار السيول.

‎وأضاف أن الشركة حققت رقما قياسيا جديدا مسجل بموسوعة جينس للأرقام القياسية بتنفيذ أكبر حوض سحب مياه على مستوى العالم لتخزين 245 الف متر مكعب لري 30 الف فدان باستخدام 12 محطة ضخ و ذلك ضمن مشروع تنمية جنوب الوادى بتوشكي مشيراً إلى أن حجم البنية الأساسية التى قد تم تنفيذها لاستصلاح الأراضى في المشروع بمساحة أكثر من 600 ألف فدان بما يعادل مساحة 3 محافظات ، مشيراً إلى أنه تم شق ترع بطول 113 كيلو متر وتنفيذ 9 محطات رفع عملاقة و طلمبات ضخ لتغطية فرق مناسييب بالارض وصل الي 70 متر بخلاف 168 محطة ري لضخ المياه بالشبكات و تشتمل علي اكثر من 900 طلمبه وألاف الكيلومترات من الطرق و المدقات، حيث تم تنفيذ المشروع فى ظروف قاسية جداً من صعوبة الإمداد اللوجيستي في هذه المنطقه و درجات الحرارة المرتفعة و وعورة الأرض و طول خطوط الإمداد تمكنا من انجاز المرحلة الأولى والثانية والثالثة من المشروع في وقت قياسي وجاري الإعداد لتتفيذ المرحلة الرابعة.

‎وأضاف قابل أنه يتم العمل في مشروع الدلتا الجديدة حاليا لاستصلاح حوالى 400 ألف فدان شاملة البنية الأساسية من محطات كهرباء وأعمال طرق وشبكات رى محورى وكل المنشآت التي تخدم أعمال التنمية واستصلاح الأراضى.

‎واختتم : يتم الاستعانة باكبر شركات المقاولات من القطاع الخاص بايادي مصرية ذات الخبرة المتميزة فى مجال تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة الخاصة ، و الاستعانه بافضل المكاتب الاستشارية في اطار منظومة تنسيق متكامله مع وزارة الري و كافة أجهزتها و مراكزها البحثيه لاخراج مشروعاتنا بأعلي جودة و أقل تكلفة و أقصر مدة زمنية.



الزميلة أسماء نصار مع اللواء عمرو قابل رئيس قطاع المياه بالشركة الوطنية للمقاولات العامة