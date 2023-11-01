اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

تضامنا مع فلسطين..نقابات النقل فى بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة ترسل لإسرائيل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:00 ص
تضامنا مع فلسطين..نقابات النقل فى بلجيكا ترفض التعامل مع شحنات أسلحة ترسل لإسرائيل دمار غزة جراء العدوان الإسرائيلى
أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت نقابات عمال النقل البلجيكية الثلاثاء، أعضاءها إلى رفض تحميل أو تفريغ شحنات الأسلحة التي تُرسل إلى إسرائيل لمحاربة المقاومة الفلسطينية.

وقالت نقابات العمال في بيان مشترك، "بينما تجري عمليات إبادة جماعية في فلسطين، يرى العاملون في مطارات مختلفة في بلجيكا شحنات أسلحة في طريقها إلى منطقة الحرب"، وفقما نقلت "رويترز".

وامتنع متحدث باسم الحكومة البلجيكية عن التعليق على ما إذا كانت هناك أسلحة تشحن إلى المنطقة عبر بلجيكا.

وقالت النقابات إن تحميل أو تفريغ هذه الأسلحة يعني المساهمة في إمداد الأنظمة التي تقتل الأبرياء.

وأضافت النقابات "نحن، العديد من النقابات العاملة في مجال الخدمات اللوجستية الأرضية، ندعو أعضاءنا إلى عدم التعامل مع أي رحلات جوية تحمل معدات عسكرية إلى فلسطين-إسرائيل، مثلما كانت هناك اتفاقيات وقواعد واضحة في بداية الصراع مع روسيا وأوكرانيا".

كما دعت النقابات إلى وقف فوري لإطلاق النار وطلبت من الحكومة عدم السماح بإرسال شحنات من الأسلحة عبر المطارات البلجيكية، مضيفة: "كنقابات، نقف مع أولئك الذين يناضلون من أجل السلام".

 







بلجيكا

نقابات العمال البلجيكية

اخبار بلجيكا

غزه

دمار غزه

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزه

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفه الغربيه

طوفان الاقصى

استيطان

الاستيطان الاسرائيلى

مشافى غزه

العدوان الاسرائيلى

اجتياح برى

سكان غزه

قطاع غزه

جيش الاحتلال

فصائل فلسطينيه

حماس

اسرى

مستوطنات الغلاف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة