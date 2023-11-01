تحقيق: ضحايا مسجد كرايستشيرش بنيوزيلندا تُركوا 10 دقائق وسط فوضى الهجوم

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على نتائج تحقيق جنائى جديد كشف كيف تُرك الضحايا والمحتضرون فى هجوم إرهابى للعنصريين البيض على مسجد فى كرايستشيرش فى نيوزيلندا بمفردهم فى المبنى لمدة عشر دقائق فى أعقاب الفوضى التى أعقبت إطلاق النار الجماعى عام 2019، حيث دفع الارتباك والتقارير غير الصحيحة عن المزيد من المسلحين ضباط الشرطة إلى مغادرة المكان والتسرع إلى مواقع أخرى.

ووسط عدم اليقين بشأن ما إذا كان هناك المزيد من الهجمات وشيكة، لم يدخل المسعفون مسجد النور، وهو أول مسجدين فى نيوزيلندا هاجمهما المسلح الأسترالى، إلا بعد 30 دقيقة من انتهاء الهجوم.

وظهر جدول زمنى تم التحقق منه للاستجابة الطارئة لمذبحة 15 مارس 2019 علنًا لأول مرة منذ إطلاق النار الجماعى عندما تم تشغيل لقطات كاميرات المراقبة يوم الأربعاء أثناء التحقيق الجنائى فى مقتل 51 من المصلين المسلمين. وأصيب عشرات آخرون فى الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن برينتون تارانت، 28 عامًا، وهو رجل أسترالى تحول إلى التطرف عبر الإنترنت وانتقل إلى نيوزيلندا فى عام 2017 حيث اشترى أسلحة وخطط للهجوم المدفوع بالكراهية، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة دون الإفراج المشروط فى عام 2020 بتهمة القتل ومحاولة القتل والإرهاب. وخلصت لجنة تحقيق فى عام 2020 إلى أن الوكالات الحكومية النيوزيلندية لم يكن بإمكانها إيقاف المذبحة مسبقًا "إلا عن طريق الصدفة".

لكن لم يقم أى تحقيق آخر قبل التحقيق الجنائى بالتدقيق فى كيفية رد السلطات النيوزيلندية بعد أن فتح المسلح النار. وفى حين أن تصرفات ضباط الشرطة فى القبض عليه بعد 19 دقيقة من بدء الهجوم قد حظيت بإشادة واسعة النطاق، إلا أن العديد من الذين استجابوا قالوا أن الهجوم الذى وقع فى بلد مسالم نسبيًا حيث تندر جرائم الأسلحة الخطيرة واجههم بمشاهد لم يتوقعوها أبدًا.

وأوضحت الصحيفة أن سؤال عالق لبعض الأقارب المكلومين فى السنوات التى تلت الهجوم "يدور حول سبب ترك أحبائنا فى المسجد دون أى إجراء فورى لبعض الوقت ولم تسمح الشرطة لنا أو لأى شخص آخر بإخراجهم"، حسبما يقول، رشيد عمر - الذى يمثل العديد من العائلات الثكلى - فى بيان مكتوب قبل بدء التحقيق. واستشهد ابنه طارق عمر، 24 عامًا، فى مسجد النور.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من المسجد، والتى تم عرضها فى المحكمة يوم الأربعاء، أربعة ضباط شرطة من فرقة المجرمين المسلحين – أول من دخل المبنى بعد الهجوم – يركضون نحو سيارتهم ويغادرون عندما علموا أن تارانت فتح النار على مسجد ثانٍ فى المدينة: مركز لينوود الإسلامي.

وقبل أن يُطلب منهم مغادرة مسجد النور، حيث قُتل 43 شخصًا، بدأ الضباط فى فرز الجرحى. لكن الضمادات نفدت بسرعة واتصلوا بأجهزة الراديو الخاصة بهم، بإلحاح متزايد، للمسعفين. وقال اثنان للتحقيق فى المحكمة العليا فى كرايستشيرش هذا الأسبوع إنهما لا يفهمان سبب وصول أى منهما.

وسئل أحدهم عما يعتقده أنه سيحدث للضحايا الناجين عندما غادر المسجد. قال: "لم أكن متأكدًا". وأضاف أن مهمته هى القبض على المسلح."

وبعد خروج الضباط الأوائل، مرت عشر دقائق تقريبًا قبل أن يدخل أى شخص آخر إلى المسجد. وفى الساعة 2:15 مساءً – بعد ربع ساعة من اصطدام تارانت بسيارته واعتقاله أثناء محاولته الوصول إلى مسجد ثالث – اصطحبت الشرطة المسلحة اثنين من المسعفين إلى الداخل.