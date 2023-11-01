تحرير 17 محضرا والتحفظ على 206 حالات إشغال طريق بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية أول بالإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية، والصيدليات، وأسفرت عن تحرير 17 محضرا والتحفظ على 206 حالات إشغال، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين .

وقاد الحملة السيد موسى رئيس حى العامرية أول، بحضور مسئولي الطب البيطرى، ومديرية التموين ومندوبي التفتيش الصيدلي، والرقابة على الأغذية بمديرية الشئون الصحية، وشركة المياه والصرف الصحي ،وإدارة الرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وإدارة الرخص، وشئون البيئة والمتابعة الميدانية ،و إشغال الطريق وجميع الإدارات المعنية بالحى .

استهدفت الحملة منطقة العامرية البلد شارع مستشفى العامرية شارع الشرقاوى ، حيث تم تفتيش 7من المحال العامة و3 صيدليات، وقام مندوبي الجهات المشاركة في الحملة بإعمال شئونهم تجاه المخالفات التي تم رصدها ، وتحرير عدد 17 محضر مخالفة متنوع ، والتحفظ على عدد 206 حالات إشغالات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كل في اختصاصه.