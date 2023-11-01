بيرس مورجان يدين قصف إسرائيل المتعمد لمخيم جباليا: حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك فهو أمر شائن

كتب آسر أحمد

أدان الصحفي الشهير بيرس مورجان القصف الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء لمخيم اللاجئين "جباليا" في غزة، والذى أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني داخل الملجأ، ونشر مورجان صورة للدمار الذى حل بالمخيم عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليوجه إدانة لدولة الاحتلال.

وكتب مورجان على الصورة التي نشرها: "إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه".

Israel deliberately bombing Gaza's largest refugee camp, even if a Hamas commander was there, is outrageous and indefensible. pic.twitter.com/zCO79dL3vg

— Piers Morgan (@piersmorgan) October 31, 2023

وأعلنت مصادر صحفية فلسطينية، الثلاثاء، استشهاد وإصابة أكثر من 400 فلسطينى فى مجزرة إسرائيلية بشعة بحق المدنيين فى معسكر جباليا شمال غزة.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالى قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البرى محل جدل داخل تل أبيب، خاصة فى ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلًا على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلى، وما يقرب من 9 آلاف شهيد فلسطينى غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البرى لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى مع موجة من الانتهاكات فى القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، الاستهداف الإسرائيلى اللاإنسانى الذى طال مربعًا سكنيًا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد عن 400 مدنى ما بين شهيد وجريح وفقًا للتقديرات الأولية.