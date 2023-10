بيرس مورجان يدين قصف إسرائيل المتعمد لمخيم جباليا: حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك فهو أمر شائن

أدان الصحفي الشهير بيرس مورجان القصف الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء لمخيم اللاجئين "جباليا" في غزة، والذى أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني داخل الملجأ، ونشر مورجان صورة للدمار الذى حل بالمخيم عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليوجه إدانة لدولة الاحتلال.

وكتب مورجان على الصورة التي نشرها: "إن قصف إسرائيل المتعمد لأكبر مخيم للاجئين في غزة، حتى ولو كان أحد قادة حماس هناك، هو أمر شائن ولا يمكن الدفاع عنه".

Israel deliberately bombing Gaza's largest refugee camp, even if a Hamas commander was there, is outrageous and indefensible. pic.twitter.com/zCO79dL3vg