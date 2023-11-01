بدء وصول سيارات إسعاف تقل جرحى فلسطينيين إلى الجانب المصرى لمعبر رفح

كتب سمير حسنى

رصدت قناة القاهرة الإخبارية، بدء وصول سيارات الإسعاف التى تقل الجرحى الفلسطينيين من غزة إلى الجانب المصرى لمعبر رفح الحدودي.

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، مشيرا إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.

فى غضون ذلك، تتوافد سيارات الإسعاف المصرية إلى داخل قطاع غزة من خلال معبر رفح، استعدادًا لنقل عدد من الجرحى الفلسطينيين من الحالات الحرجة إلى داخل مصر؛ لتلقى العلاج اللازم.

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن هناك انتشارًا مكثفا لسيارات الإسعاف، استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات مصرية تم تجهيزها ورفع كفاءتها لأداء هذه المهمة.

وأوضح أن هناك أكثر من 40 سيارة إسعاف متواجدة أمام معبر رفح دخول قطاع غزة، لاستقبال نحو 80 مصابًا من الحالات الحرجة، منوهًا بجهود مصر متعددة الاتجاهات لدعم السكان فى غزة.

ورصدت "القاهرة الإخبارية" حركة تدفق السيارات والشاحنات إلى غزة، والاستعدادات الحاصلة لدى الجانب المصرى من المعبر، لإدخال مزيد من المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

وكانت مصادر أفادت لـ"القاهرة الإخبارية"، بأن معبر رفح البرى سيفتح اليوم الأربعاء، لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين.

وذكرت هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، أن مصر وافقت على استقبال 81 من مواطنى قطاع غزة المصابين بجروح خطيرة لتلقى العلاج.