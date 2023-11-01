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بدء اليوم الرابع من فترة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية بالإدارية العليا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:32 ص
بدء اليوم الرابع من فترة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية بالإدارية العليا الوطنيه للانتخابات - أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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بدأ اليوم الرابع من فترة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الإدارية العليا.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، فترة الفصل فى الطعون على الانتخابات الرئاسية لمدة 10 أيام اعتبارا من يوم 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر، وعقب الانتهاء من الفصل فى الطعون إن وجدت نشر ملخص الأحكام فيها بالجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن.
 
وانتهت المحكمة الإدارية العليا، السبت الماضى من المدة المحددة لتلقى الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصراً، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذى اقر فتح باب تلقي الطعون امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر والسبت 28 أكتوبر.
 
وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتحت باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.
 
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية  2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.
 
وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.






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