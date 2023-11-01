الهلال الأحمر الفلسطينى: قصف إسرائيلى فى محيط مستشفى القدس فى غزة

وكالات

أعلن الهلال الأحمر الفلسطينى، الأربعاء، عن انقطاع الاتصال عن كوادر الهلال الأحمر في قطاع غزة بشكل كامل، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد قال الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال يقصف محيط مستشفى القدس في غزة على مسافة 20 مترًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجه تحذيرات جديدة لمستشفيات بقطاع غزة بضرورة الإخلاء الفوري.

ونوه بأن مستشفى القدس في غزة يؤوي 450 مريضًا ونحو 14500 نازح، فكيف يتم الإخلاء، بخاصة أن الإخلاء لا يضمن الأمان لهم بعد قصف الاحتلال للنازحين.