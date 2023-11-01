المنيا تفوز بالمركز الثانى فى مسابقة تحدى القراءة على مستوى الوطن العربى

المنيا-حسن عبد الغفار

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا التهنئة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وجميع معلمي وطلبة مدرسة الشهيد الطيار على محمد على بيه للتعليم الابتدائي التابعة لإدارة مطاى التعليمية لفوزها بالمركز الثاني بمسابقة "تحدى القراءة العربي" على مستوى الوطن العربي التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة وتضافر جميع الجهات لدعم وتطوير المنظومة التعليمية واتباع كافة السبل وتوفير الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالتعليم، بالإضافة إلى الاهتمام بالطلبة المتميزين من أبناء المدارس على اختلاف مراحلهم التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي اللازم لهم للاستفادة من أفكارهم وابتكاراتهم في خطط التنمية المستدامة.