المصرية للاتصالات تعلن نتائج أعمال الشركة عن الربع الثالث يوم 14 نوفمبر

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات ، إنها ستعلن عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر قبل بدء جلسة التداول بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

وحققت الشركة المصرية للاتصالات، إيرادات بلغت 28.1 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، محققة نموًا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

وبلغ صافي ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الشركة المصرية للاتصالات 12 مليار جنيه محققًا نموًا بنسبة 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق محققا هامش ربح مرتفع قدره 43%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، وحقق الربح التشغيلي بعد استبعاد أثر بعض العناصر غير التشغيلية نمو قدره 54% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك نتيجة الأداء التشغيلي المتميز الذي خفف من أثر الزيادة البالغة 38% في تكاليف الإهلاك والاستهلاك.

وحققت الشركة صافي الربح بعد الضرائب مبلغ 6.7 مليار جنيه بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.

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