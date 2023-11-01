الكشف على 1238 حالة بقافلة ضمن "حياة كريمة" بالقصاصين فى الإسماعيلية.. صور

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية، حيث نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بوحدة الخفيج، والتى استهدفت أهالى مركز ومدينة القصاصين، وذلك على مدار يومين.

استقبلت القافلة 1238 حالة من خطة القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه، أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 9 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحى والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفورى، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

مؤكدة أنه تم استقبال 399مواطنًا بعيادة الباطنة و134 مواطنًا بالجراحة و92 سيدةً بعيادة النساء أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 45 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال 320 حالةً بعيادة الأطفال، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 39 حالةً، بينما استقبلت عيادة المسالك عدد 64 حالة، كما استقبلت عيادة الجلدية 65 حالة، و75 حالة بعيادة الأسنان، و5 حالات بوحدة الأشعة.