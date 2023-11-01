"القضاة" يصدر طبعة خاصة من "مشروعية حرب أكتوبر فى القانون الدولى" لخالد القاضى

أصدر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن مؤخرا طبعة خاصة من كتاب "مشروعية حرب أكتوبر فى القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضى رئيس محكمة الاستئناف والباحث فى القانون الدولى، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر المظفر 1973 – 2023.

ويقع الكتاب فى 128 صفحة من القطع الصغير الجاير لسهولة قراءته وتداوله ورقيا وإلكترونيا.

بدأ الكتاب بعبارات من تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الندوة التثقيفية فى الذكرى الخمسين لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973، فى عيد القوات المسلحة والذى وصفه أنه " يوم حولت مصر الجرح وآلامه.. إلى طاقة عمل عظيمة.. عبرت بها الحاجز الذى كان منيعًا.. بين الهزيمة والنصر.. وبين الانكسار والكبرياء وأزالت بعقول وسواعد أبنائها.. جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق.. حاملة مشاعل الأمل والنور.. للشعب المصري.. والأمة العربية ".

وقدم رئيس نادى قضاة مصر للكتاب بكلمة أورد فيها أنه يُسعد نادى قضاة مصر أن يقدم هذه الطبعة الخاصة من كتاب الزميل القاضى الدكتور خالد القاضى، والمعنون مشروعية حرب أكتوبر فى القانون الدولى، والذى يأتى فى توقيته تمامًا "، وأن " حرب أكتوبر تظل - بأمجادها وبطولاتها - معينًا لا ينضب للباحثين، زادًا متجددًا، ليس فقط فى فنون القتال وتحقيق النصر، ولكن كذلك فى مراعاة قواعد القانون الدولى وحماية المدنيين، وأنها حرب دفاعية فُرِضت على مصر الأبية، ومن ثم، كان السلام الذى عمّ أرجاء مصرنا الغالية... وأضاف سيادته " فشكرًا جزيلًا لقواتنا المسلحة الباسلة، وتحية تقدير ومؤازة لجهود السلام التى يقودها بوعى وحكمة رئيس مصر الوطنى الشجاع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد أهدى المؤلف كتابه إلى إهداء إلى أرواح شهداء ومصابى أكتوبر النسور البواسل، الذين بذلوا دمائهم الذكية الطاهرة من أجلنا، كما أهداه إلى الأبطال من قادة وجند نصر أكتوبر الذين حققوا مجدًا تليدًا لمصرنا الغالية يظل خالدًا أبدا، وكذلك إلى الأجيال الشابة من المجندين المصريين يتدارسوا هذا النصر المظفر، يفاخرون بما حققه الآباء المنتصرون ؛ أمام العالم عبر السنين، وأخيرا إلى أولئك قادة الجمهورية الجديدة، يباهون بنتائج نصر أكتوبر، من كرامة وعزة وسؤدد.

ويتضمن الكتاب فصلين رئيسيين :الفصل الأول : قواعد القانون الدولى لمشروعية الحرب، والفصل الثانى : مشروعية حرب أكتوبر، وشرح الكتاب أن حرب أكتوبر 1973 وُصِفَت، بأنها حرب تحرير وطنى وقومى تحققت لها كل متطلبات المشروعية داخليًا وخارجيًا سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية أو السياسية‏،‏ فليس هناك من يستطيع أن ينكر على شعب حقه فى تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة لأن احتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لاسند له فى القانون وقواعد السلوك الدولي‏.‏

وأكد الكتاب أن تلك الحرب الدفاعية تتويجًا لإرادة أمة جريحة كان عليها أن تثبت أنها قادرة على المواجهة والتحدى، فقد أسقطت مقولة تحقيق الأمن عن طريق الاستيلاء على أرض الغير، وأكدت أن القوة ليست حكرًا على أحد وأن استخدام القوة العسكرية أسباب غير مشروعة لا يستطيع أن يحقق للدولة فرض إرادتها وأن السلام العادل والمتوازن هو الطريق للأمن والاستقرار.

واختتم المؤلف كتابه بتوصية مهمة لمؤازرة الجهود الوطنية المتواصلة لتأسيس جمهورية جديدة فى مصرنا الغالية، يقودها بحكمة واقتدار وكفاءة غير مسبوقة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من مختلف فئات وأعمار الشعب المصرى، فى تلك الآونة الدقيقة من حياة المصريين، يتقدمهم رئيس مصرى مخلص حتى النخاع هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.