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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف ومكثف يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:37 ص
القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى عنيف ومكثف يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك  قصف إسرائيلى عنيف ومكثف يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة.

وأضافت قناة القاهرة الإخبارية، عبر إفادة من مراسلها، أن مدفعية الاحتلال تستهدف الأبنية السكنية بالمناطق الحدودية.

وذكر مراسل القاهرة الإخبارية، طيران الاحتلال يستهدف شمال قطاع غزة بأحزمة نارية ، موضحا أن هناك قصف عنيف يستهدف مختلف المواقع شرقى القطاع.

وأوضح مراسل القناة، أن إسرائيل تنفذ غطاءا ناريا شمال شرق غزة، وهناك اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال بأنحاء متعددة بغزة، والاحتلال الإسرائيلي يلاحق المهجرين حنوبا بقصف جوى ومدفعى، والاحتلال ارتكب مجازر عدة في المناطق الموسى بقطاع غزة.







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