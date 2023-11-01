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القاهرة الإخبارية: أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبنانى

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:40 م
القاهرة الإخبارية: أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبنانى لبنان
كتب أحمد عرفة

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود أكثر من 35 ألف نازح من القرى الحدودية للجنوب اللبناني.

و قصفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي، أول أمس، الاثنين بلدتي بليدا وعيتا الشعب على الحدود اللبنانية، بعدة صواريخ، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية.

و أضافت الوكالة أن مدفعية الاحتلال قصفت أطراف بلدة بليدا في مرجعيون، كما نفذ طيران الاحتلال في وقت سابق من اليوم، غارة جوية على أحد المنازل في بلدة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني.

وحاليا تشهد منطقة الحدود اللبنانية اعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة تطال القرى الحدودية.







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