" القادة والأركان " تنظم فعاليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بالكلية

كتب زكى القاضى

نظمت كلية القادة والأركان فعاليات اليوم الوطنى لجمهورية مصر العربية ودول الدارسين الوافدين بالكلية وذلك فى إطار خطة الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الكلية تزامناً مع الذكرى الخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، وبحضور أعضاء التمثيل العسكرى لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأت الفعاليات بعرض تقديمى عن جمهورية مصر العربية تناول نبذة عن كلية القادة والأركان والمشروعات القومية العملاقة التى حققتها الدولة المصرية طبقاً للرؤية الطموحة " مصر 2030 " .

وألقى اللواء أح أحمد محمود صفى الدين مدير كلية القادة والأركان كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنظيم فعاليات اليوم الوطنى لتوثيق الروابط ودعمُ أواصرِ الأخوة والصداقة ، مؤكداً أن الكلية تسعى دائماً لمواكبة أحدثِ أساليبِ وطرقِ التعليمِ المتطورة لتخريج قادة مسلحين بالعلم والفكر والمعرفة قادرة على تحمل المسئولية للحفاظ على الوطن وصون مقدساته .

وخلال تنظيم فعاليات اليوم الوطنى تم منح كلية القادة والأركان شهادة الإعتماد للتدريب والإختبارات الإلكترونية على برامج تكنولوجيا المعلومات (التحول الرقمى) من المجلس الأعلى للجامعات .

كما أقيم على هامش الفعاليات معرض مطبوعات وملصقات خاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، ومعرضاً لعدد من المعروضات الخاصة بالقوات المسلحة بمشاركة كورال الأطفال وذوى الهمم بعدد من المدارس بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وبمشاركة كورال جامعة عين شمس ، وكذا معرضاً لعدد من دول الدارسين الوافدين بالكلية لعرض الموروثات الثقافية والشعبية لتلك الدول .

حضرالفعاليات اللواء أح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس رابطة الملحقيين العسكرين بجمهورية مصر العربية.