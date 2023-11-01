الفوائد الصحية للفشار.. لماذا يجب أن يكون الوجبة الخفيفة المثالية

كتبت إيناس البنا

عندما يتعلق الأمر بالرغبة الشديدة في تناول وجبة خفيفة، قد لا يكون الفشار هو أول ما يتبادر إلى ذهنك، ومع ذلك، قد تتفاجأ عندما تعلم أن له بعض الفوائد الصحية الرائعة التي تجعله خيارًا ذكيًا لتناوله كوجبة خفيفة.

وفى هذا الإطار أوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية قصر العينى، أن الفشار من الحبوب الكاملة، حيث يُصنع من حبات الذرة الذى يعد مصدرا ممتازا للكربوهيدرات المعقدة التي توفر الطاقة فترة أكبر للجسم، بالإضافة إلى ذلك، فإن الفشار من أكثر الأطعمة إشباعًا بين الوجبات الخفيفة والحلويات، وبالتالي، يمكن أن يساعدك الفشار على الشعور بالشبع والحد من الإفراط في تناول الطعام.

وأضافت في تصريح لـ " اليوم السابع"، أن الفشار هو في الأساس حبة كاملة، مما يعني أنه يحتوي على جميع أجزاء الحبوب دون أن يخسر أي قيمة غذائية للذرة، وبسبب المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية، يعد خيارا جيدا للوجبات الخفيفة لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة، كوبًا من الفشار يحتوي فقط على 30 سعرة حرارية، ويمكن أن يساعد في إدارة الوزن.

كما أنه يعد مصدر رائع للألياف الغذائية، وهو أمر ضروري لصحة الجهاز الهضمي، ويحتوى على مضادات أكسدة تعرف باسم البوليفينول المعروفة بمنع تلف الخلايا وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ولكن يجب الحذر أثناء تناول الفشار، تأكد من اختيار النوع الخالي من الزيوت ومنخفض الملح والسكر، أيضا تناول الكثير من الفشار سيزيد من السعرات الحرارية التي تتناولها.