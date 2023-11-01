الصور الأولى لوصول جرحى فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، مشيرا إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.