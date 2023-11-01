اليوم السابع
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الصور الأولى لوصول جرحى فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:01 م
الصور الأولى لوصول جرحى فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات الجرحى الفلسطينيين
كتب سمير حسنى

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ينشر "اليوم السابع" الصور الأولى لوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين، فور وصولهم معبر رفح تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.

 

رفح 1
 

رصدت قناة القاهرة الاخبارية، دخول سيارات إسعاف فلسطينية تحمل العديد من الجرحى والمصابين بإصابات بالغة قادمين من قطاع غزة، تمهيدا إلى لنقلهم إلى المستشفيات المصرية، عبر سيارات الإسعاف.

 
رفح 2
 

كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، مشيرا إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.

رفح 3

 

 







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