الصور الأولى لوصول جرحى فلسطينيين معبر رفح تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات

ينشر "اليوم السابع" الصور الأولى لوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين، فور وصولهم معبر رفح تمهيدًا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية.
رصدت قناة القاهرة الاخبارية، دخول سيارات إسعاف فلسطينية تحمل العديد من الجرحى والمصابين بإصابات بالغة قادمين من قطاع غزة، تمهيدا إلى لنقلهم إلى المستشفيات المصرية، عبر سيارات الإسعاف.
كشف مراسل القاهرة الإخبارية، عن أن هناك 40 شاحنة مساعدات أفرغت حمولتها فى الجانب الفلسطينى من معبر رفح، مشيرا إلى تجهيز 50 شاحنة أخرى تمهيدًا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني.
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