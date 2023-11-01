الشرقية الأزهرية تعلن ضوابط ومواعيد المسابقة القومية للتهجى وحفظ القرآن

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت منطقة الشرقية الأزهرية ضوابط التقدم لمسابقة الأزهر الشريف للتهجى (نحلة اللغة الإنجليزية) (Al-Azhar National Spelling Bee)؛ لتلاميذ وطلاب من المستوى الأول رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوى، إلى سرعة التسجيل بالمسابقة، للعام الدراسى 2023 / 2024م.

وقال الدكتور السيد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن المسابقة سوف تقام على النحو المنْجز فى العام الماضى، وعلى الطلاب الراغبين فى الاشتراك فى المسابقة التسجيل لدى منسق المعهد بالتنسيق مع توجيه اللغة الإنجليزية بجميع الإدارات.

وبدورة أضاف سعيد عبد النبى، موجه عام اللغة الإنجليزية بالمنطقة أن المسابقة سوف تقام وفق التوقيتات الزمنية التالية:

أولًا: التعريف بالمسابقة وتدريب الطلاب والتلاميذ بالمعاهد الأزهرية على آلياتها اعتبارًا من 23 / 10 / 2023 وحتى 9 / 11 / 2023م.

ثانيًا: البدء فى تصفيات المعاهد الأزهرية خلال الفترة من 11 / 11 / 2023م وحتى 14 / 12 / 2023م.

ثالثًا: البدء فى تصفيات الإدارات التعليمية من 27 / 1 / 2024م وحتى 8 / 2 / 2024م.

رابعًا: البدء فى تصفيات المناطق الأزهرية خلال الفترة من الأحد الموافق 3 / 3 / 2024، وحتى الخميس الموافق 7 / 3 / 2024م.

وفى سياق متصل، أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقديم فى مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتى تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، -حفظه الله تعالى- للعام 2023–2024م، وبإشراف فضيلة الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، وذلك من ‏الأربعاء 1 نوفمبر 2023 ولمدة 10 أيام، وتقوم الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد بتنفيذ إجراءات المسابقة، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة بالأزهر الشريف، وبإجمالى جوائز تتجاوز الـ 23 مليون جنيه.‏

وأوضحت الإدارة العامة لشؤون القرآن أن مُسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم هذا العام تنقسم إلى أربعة ‏مستويات، وهي:‏‏

المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حسن الأداء.‏

‏المستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا.‏

‏المستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا من القرآن الكريم، بدءًا من سورة التوبة حتى نهاية سورة الناس.‏

‏المستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم، بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية سورة الناس.‏

كما حددت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم الشروط العامة للمسابقة وشروط الاشتراك فى كل مستوى، ‏حيث يحق الاشتراك فى المسابقة لطلاب المعاهد الأزهرية، وطلاب الرواق الأزهرى، وطلاب مكاتب ‏التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بشرط ألا يزيد سن الطالب فى مكاتب التحفيظ والرواق الأزهرى عن 18 عامًا فى أول أكتوبر 2023م.‏

وجاءت أهم شروط التقدم لكل مستوى كالتالي:‏

المستوى الأول والثاني: يحق لجميع الطلاب التقدم فيه.‏

المستوى الثالث: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية، والمرحلة ‏الإعدادية الأزهرية فقط التقدم فيه.‏

المستوى الرابع: يحق لطلاب مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط التقدم.‏

وأوضح فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم إجراء اختبارات المسابقة على ‏أربعة مراحل:

المرحلة الأولى: اختبار أولى داخلى فى المعهد أو المكتب أو الرواق.

المرحلة الثانية: تصفيات تعقد على مستوى المناطق الأزهرية، من خلال لجان التحكيم المعتمدة، ويتقدم الفائزون بها الحاصلون على 80% فأكثر من الدرجة الكلية إلى المرحلة ‏الثالثة.‏

المرحلة الثالثة: تصفيات مؤهلة تعقد على مستوى المناطق الأزهرية بمحكمين معتمدين من منطقة أخرى، ويعتبر الطالب الناجح فى هذه الحاصل على 90% فأكثر من الدرجة الكلية؛ فائزًا فى المسابقة يستحق الجائزة المقرررة له.

المرحلة الرابعة والنهائية: تعقد فى القاهرة للطلاب العشرة الأوائل من كل منطقة أزهرية وفق الضوابط المقررة، وتكون تلك المرحلة لاختيار العشرين الأوائل على مستوى ‏الجمهورية.‏

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف، بأنه لا يسمح للطالب بالتقدم ‏من جهتين مختلفتين (معهد / مكتب / رواق) فى وقت واحد، كما لا يسمح للطالب بالاشتراك فى أكثر من مستوى فى نفس المسابقة. متابعًا أن الطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة فى ‏الأعوام الماضية، يحق له الاشتراك فى المستوى الأعلى فقط فى العام الحالي.‏

ويكون التقديم للمسابقة إلكترونيًّا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، من الأربعاء 1 نوفمبر ‏‏2023م ولمدة 10 أيام.، عبر الرابط المرفق، ولا يعد الطالب متقدمًا إلا بعد طبعه للاستمارات الموجودة بالرابط واستيفاء البيانات الخاصة بها والأوراق المطلوبة، ‏وتقديمها لإدارة شؤون القرآن بالمنطقة.