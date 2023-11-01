اليوم السابع
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الداخلية تضبط 1700 نسخة كتاب بدون تصريح

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 11:31 ص
الداخلية تضبط 1700 نسخة كتاب بدون تصريح مطبعة كتب - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط 17000 نسخة كتاب بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بالقاهرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مطبعة بدائرة قسم شرطة دارالسلاح بالقاهرة بطباعة العديد من الكتب بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم إستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (17000 نسخة من الكتب "الروائية- الأدبية" بدون تصريح بالمخالفة للقانون)، وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.
 
 






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