"الجنايات" تعاقب حدادًا وصديقه بالسجن المشدد 6 سنوات بسبب تجارة الحشيش

كتب إيهاب المهندس

نشأ حداد وعاطل فى منطقة واحد بمدينة بنها، وصداقتهما استمرت على الحلوة والمرة، ولكن تجارتهما فى الحشيش وجهت صداقتهما لخلف القطبان بعد أن عاقبتهم محكمة الجنايات بالسجن المشدد 6 سنوات لكل منهما.

المتهم "ن.م"، 29 سنة حداد منذ صغرة وهو متحمل المسئولية ويقوم بالعمل منذ صن صغير وحظه السيئ أن صديق عمره "م.خ"، 31 سنة عاطل، كان له مثل ظله، والأول دائما ما يقتنع فى بعض الأحيان بتوجيهات صديقه العاطل.

خلال تواجدهم على أحد المقاهى حكى "الحداد" لصديقه العاطل عن أحلامه وعن أمنية حياته بامتلاك منزل وسيارة والسفر للخارج للفسحة، ليقول له الأخير : أنت ممكن تحقق أحلامك لو سمعت كلامى، ممكن نبيع كام فرش حشيش ويبقى معاك فلوس كتير وتجيب اللى أنت عايزه.

بعد لحظات من الصمت وبدون تفكير اقتنع "الحداد"، بكلام صديقه وبدأ فى ترويج المواد المخدرة بمدينة بنها، وأصبح لهم زبائن من مدمنى الكيف، وبدأ المتهمان فى توزيع المواد المخدرة عن طريق توصيلها لزبائنهم.

استمر الصديقان فى تجارتهما ووسعا نشاطهما، ليتم ضبطهم وبحوزتهم عدد من فرش الحشيش، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، يتم استخدامها فى تقطيع المخدرات أثناء البيع لعملائهما، ومبلغ مالى تحصلوا عليه من البيع.

قدم المتهمان للمحاكمة وبعد نظر الدعوى عن بصر وبصيرة، وسماع مرافعة الدفاع والنيابة العامة، وفض الأحراز، عاقبت المحكمة المتهمان بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لتستمر صداقتهما فى طريق الندم بسبب لحظة اندفاع غبية.