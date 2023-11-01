الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرية بهوت

الدقهلية - شريف الديب

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الخاص بالموافقة على تعديل المخططات التفصيلية لقرية، بهوت التابعة لمركز نبروة، والذي يحمل رقـم 888 لسنة 2023.

وجاء فى نص القرار أنه جاء "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قـانون نظـام الإدارة المحليـة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانيـة المـشكلة بقـرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015"

ونصت المادة الأولى على :"تُعدل المخططات التفصيلية لقرية بهوت مركز نبروه على النحو التالى : يتم إدراج الشارع من الناحية الشرقية رقم (2 ) وإلغاء الشارع من الناحية البحرية رقم (1) ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيـات الخاصـة مـع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفـصيلى المعتمـد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها".

ونصت المادة الثانية على: "يعتبر محضر اجتماع ا للجنـة العليـا للتخطـيط والتنميـة العمرانيـة مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار".