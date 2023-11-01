وشددت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في بيان صادر عنها، على أن "هناك حاجة إلى تدابير عاجلة"، وأنه "من واجب إسرائيل (كقوة قائمة بالاحتلال) حماية المدنيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المُتطرفين، من خلال تدخل الجيش الإسرائيلي، وضمان مُحاسبة الجناة، وهذا التزام قانوني يجب الوفاء به".

وأضافت البعثة أن اعتداءات المُستوطنين في الضفة الغربية تأتي "بالتزامن مع الوضع المأساوي بالفعل في غزة، ما يزيد من خطر التصعيد الخطير للصراع، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن".