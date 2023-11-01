"الأحلام وزراعة الأفكار" أمسية بمركز جمال عبد الناصر الثقافى بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

ينظم مركز جمال عبد الناصر الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية ، ضمن برنامج البيت الشهرى، لقاء بعنوان "الأحلام وزراعة الأفكار والإبداع"، غدا الخميس 2 نوفمبر2023 فى تمام السادسة مساءً ويحاضر فيها الكاتب محمد عبد العظيم.

ويتضمن محاور اللقاء الحديث عن الشعور والعقل الباطن "اللاشعور" وكيفية توجيهه، وهل يمكن زراعة المخ بالأفكار خلال النوم؟ وهل يمكن التأثير على أحلام النائم وتوجيهها؟ وهل يمكن استخدام الأحلام فى زرع بذور الإبداع وتنشيط الأفكار لإنتاج إبداعات؟ وماذا عن شجرة الأحلام؟.

يذكر أن الكاتب محمد عبد العظيم على هو كاتب سكندرى ومصحح لغوى شارك فى العام الثقافى والإبداعى عن طريق كتاباته أو عن طريق تأسيسة لعدد من المبادرات من أهمها نادي كتاب الجيزويت ومن ضمن الفاعلين في مجموعة زمرة الثقافية مع مؤسستها الكاتبة هبة النيل ومن أهم انتاجه الأدبي المجموعة القصصية ليسللجنة فرع آخر.

جدير بالذكر أن "البيت" هو لقاء شهري ضمن فعاليات المركز الثابتة يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، ومؤسسيه مجموعة من الفاعلين المهمين والمؤثرين في الحقل الثقافي السكندرى وهم ميسرة صلاح الدين كاتب مسرحي ومترجم وشاعر، هبة يونس النيل كاتبة حرة، شاعرة، قاصَة ومدونة، ومترجمة،‎ أحمد عبد الموجود الشيخ شاعر عامية يكتب باللغة العربية العامية المصرية، ريم أبو الفضل كاتبة وقاصة وناقدة أدبية.