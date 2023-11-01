اليوم السابع
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الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:04 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادى تجريبيا لاستقبال المرضى اليوم

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 02:00 ص
افتتاح العيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادى تجريبيا لاستقبال المرضى اليوم مستشفى نجع حمادى العام
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا عن الافتتاح التجريبى للعيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادى العام، وذلك بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشطيب، لاستقبال المرضى، اليوم الأربعاء.
 
وكان قد أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مستشفى نجع حمادى العام سيكون جاهزا للافتتاح تجربيبا، مشيرًا إلى أنه يتابع بصفة شخصية جميع المشروعات التى يجرى تنفيذها بقطاع الصحة بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الطبى والنهوض به وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
ووجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وتوصيل مرفق مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى والاتصالات بمستشفى دشنا المركزى ومستشفى أبو تشت المركزى، تمهيدا لافتتاحهما ضمن المشروعات الطبية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.






مستشفى نجع حمادى

افتتاح مستشفى نجع حمادى

محافظة قنا

اخبار قنا




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