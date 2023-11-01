ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 8796 شهيدا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8796 شهيدا، منهم 3648 طفلا، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كانت مراسلة القاهرة الإخبارية، من قطاع غزة، قالت إن هناك أزمة كبيرة في إدارة سيارات الإسعاف والقطاع الطبي نتيجة خروج عدد كبير من سيارات الاسعاف والدفاع المدني من الخدمة بعد انتهاء الوقود المخصص لها في العمل.

أضافت مراسلة القناة، أن الفوج الأول للمصابين والجرحي تحرك نحو معبر رفح في محاولة لتخفيف الضغط الواقع على عاتق المستشفيات في ظل عدم توافر الإمكانيات والعلاج والأدوية ونقص الكهرباء.

أوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود في قطاع غزة، حتى أن المستشفيات ناشدت المواطنين الذين يمتلكون اى كمية وقود بالتبرع بها لضمان تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.