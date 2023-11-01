إكسترا نيوز: مستشفى العريش العام يستقبل 15 مصابا فلسطينيا بينهم 5 سيدات و4 أطفال

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة اكسترا نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مستشفى العريش العام يستقبل 15 حالة من الجرحى الفلسطينيين بينهم 5 سيدات و4 أطفال حتى الآن.

وفى وقت سابق وأكد حزب العربى الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، الوقوف صف واحد خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا إدانته بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغاشم المستمر علي الشعب الفلسطيني البطل المرابط علي أرضه.

وشجب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب في تصريحات لـ"اليوم السابع" الصمت الأممي علي ما يرتكبه العدو الصهيوني من مجازر في حق المدنيين العزل، مدعوما بقوي الاستكبار العالمي أمريكا وأوروبا، داعيا كل المؤمنين بالمبادئ الإنسانية إلي الانتفاضة من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني المقاوم رفضا للتهجير القسري خارج أراضيه سواء بالضفة الغربية أو قطاع غزة.