إزالة 26 حالة تعد على مساحة 6 ألاف و432 متر بقرى مركزي الحامول ودسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت حملتا مجلسي مديني الحامول ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة شرطية، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، من التصدي لظاهرة البناء المخالف بجميع أنواعه والتعدي على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالة أي تعدي في المهد، وتمكنت الحملات من إزالة 26 حالة تعدي بقرى المركزين، على مساحة 6.432 متر.

وتمكنت الحملة من تنفيذ 9 قرارات إزالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 3456 بطريق الحامول الكراكات بعزبة النفلة وقرية الخد بالبنا عبارة عن مباني واعمدة وسملات خرسانية ، وقد تم تنفيذ الإزالات على أكمل وجه وحتى مستوى سطح الأرض من الموقع وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كان ذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية القروية وحماية الأراضي.

كما تمكنت حملة مجلس مركز ومدينة دسوق، من إزالة 13 حالة بإجمالى مساحة 2976 متر،منها، مدينة دسوق خارج الحيز بمساحة 160 نهاية شارع الاستاد، وبلك أبيض على مساحة 175تقريبا، وإزالة 3 حالات تعدي بقرية الكنيسة على طريق دسوق كفر الشيخ مدخل لاصيفر، على مساحة 400م وابيوقا 400م والدقدوقي 800م، وإزالة 3 حالات بقرية كفر العرب، على طريق دسوق كفر الشيخ، على مساحة ٥٤٦ متر حالة 150م و 120 م 376 م ، وإزالة حالة تعدي بقرية شابة ازاله بناء بالطوب مخالف لقانون البناء بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق، من إزالة حالتي تعدي بقرية محلة دياي، الحالة الأولى ردم قواعد مؤهلة للرمي الخرسانى على مساحة 100م، والحالة الثانية فك شدة خشبية على مساحة 80م، وإزالة حالتين بقرية أبو مندور على مساحة 250 متر، وحالة تعدي بقرية شباس الملح على مساحة 120 متر، وإزالة حالتي تعدي بقرية سنهور المدينة على مساحة 120متر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.