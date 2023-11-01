اليوم السابع
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إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعزبة حوض 10 بمنتزه الإسكندرية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 11:32 ص
إزالة تعديات على الأراضى الزراعية بعزبة حوض 10 بمنتزه الإسكندرية إزالة تعديات علي أراضي زراعية في منتزة الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شن حى المنتزه ثان في الاسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلفت الدكتورة رباب مدني رئيس حى المنتزة ثان، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، والعمل على ردع ظاهرة البناء المخالف من المهد على الأرض الزراعية ،واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين .
 
وأعلن حي المنتزة ثان، أنه في إطار تعليمات عاجلة للدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزه ، بوجود أعمال بناء مخالف وتعديات على الأرض الزراعية بعزبة حوض 10 ،توجهت حملة مكثفة بحضور جهة الولاية قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ، وحكمدار شرق الإسكندرية ،ووحدة التدخل السريع وإدارة المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحي المتابعة الميدانية، والإدارة الهندسية بالحي ، للتصدي للتعديات .
 
وتبين من خلال الحملة بعزبة حوض 10، وجود أعمال مخالفة وتعديات، وتمت إزالتها على مساحة 4 قراريط رديم بمساحة 700 متر، و 230 متر، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على الثروة الزراعية من العبث بها.
 
 
 
 
إزالة تعديات علي أراضي زراعية في المنتزة بالإسكندرية
إزالة تعديات علي أراضي زراعية في المنتزة بالإسكندرية

إزالة تعديات علي أراضي زراعية في منتزة الإسكندرية
إزالة تعديات علي أراضي زراعية في منتزة الإسكندرية



 

 







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حملات الأحياء

التعديات المخالفة

الأراضي الزراعية

حي المنتزة ثان

اخبار اليوم




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