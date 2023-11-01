إتباع نظام غذائى صحى وخفض الوزن.. يقى من الإصابة بمرض السكر من النوع 2

كتبت أمل علام

يحتفل العالم فى 14 نوفمبر من كل عام باليوم العالمى لمرض السكرى، ويوفر هذا اليوم فرصة لرفع مستوى الوعي بالمرض باعتباره مشكلة صحية عالمية وما يجب القيام به بشكل جماعي وفردي، من أجل الوقاية من الحالة وتشخيصها وإدارتها بشكل أفضل، وذلك وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وفي اليوم العالمي لمرض السكري، تسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على الحاجة إلى الوصول العادل إلى الرعاية الأساسية، بما في ذلك زيادة الوعي بالطرق التي يمكن بها للأشخاص المصابين بالسكري تقليل مخاطر تعرضهم للمضاعفات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، يتم الاحتفال بتجارب الأشخاص المصابين بجميع أشكال مرض السكري لمساعدة المتأثرين على اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك البحث عن الرعاية الأساسية والحصول عليها.

ـ حقائق عن مرض السكري.

لا يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع الأول وغالبًا ما يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي وتجنب تعاطي التبغ، يعد مرض السكري سببًا رئيسيًا للعمى والفشل الكلوي والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف السفلية.

وأضافت المنظمة، يمكن علاج مرض السكري وتجنب مضاعفاته أو تأخيرها من خلال الفحص والعلاج المنتظم، يجب على الأشخاص المصابين بالسكري إجراء فحص منتظم للمضاعفات للمساعدة في الكشف المبكر، ويشمل ذلك فحص أمراض الكلى وفحوصات العين المنتظمة وتقييم القدم، الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30-40%.

يرتبط مرض السكري بحوالي ضعف خطر الإصابة بمرض السل (TB) وارتفاع خطر الإصابة بالسل المقاوم للأدوية المتعددة، يكون الأشخاص المصابون بالسل والسكري أكثر عرضة للوفاة أثناء علاج السل ويتضاعف لديهم خطر انتكاس السل بعد إكمال العلاج.

ويحصل نحو 50% فقط من مرضى السكري من النوع الثاني على الأنسولين الذي يحتاجون إليه، وغالباً ما يكون ذلك بسبب عدم قدرة الأنظمة الصحية في بلادهم على تحمل تكاليفه.