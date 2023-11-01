أهمية الحوائط الداخلية لمقاومة الزلازل رسالة ماجيستير المهندس حسام علاء العريبى

كتبت بسنت جميل

حصل المهندس حسام علاء عريبى على درجة الماجيستير من كلية الهندسة جامعة عين شمس، عن رسالته "تأثير حوائط المبانى الداخلية على الاستجابة الزلزالية للإطارات الخرسانية غير المنتظمة".

وأشارت الدراسة إلى الخطأ الذى يقع فيه بعض المهندسين الإنشائين بإهمال الحوائط الداخلية وإعتبارها عناصر معمارية فقط بالرغم من أهميتها وتاثيرها الكبيرعلى كفاءة المبنى ويؤدى إغفالها إلى إنهيارات غير محسوبة فى المنشأ خاصة عند حدوث عدم إنتظام لتوزيع تلك الحوائط وغيابها فى الأدوار السفلية للمبنى.

ويرجع السبب فى ذلك إلى الرغبة في إستخدام المساحات الواسعة بالطابق السفلى للمبانى كجراجات ممايدفع للتخلى عن الحوائط الداخلية بهذه الأدوار وهو ماينتج عنه عدم إنتظام توزيع الأحمال الزلزالية ويؤدى في النهاية لإنهيار هذا الطابق الضعيف.

أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بالحوائط الداخلية و تلافى عيوب عدم إنتظام توزيع الحوائط تجنبا لوقوع تلك الإنهيارات ولضمان كفاءة المبنى عند تعرضه لخطرالزلزال كما أوضحت أهمية الإستفادة من وجود حوائط المبانى الداخلية فى التدعيم الزلزالى للمبانى القديمة خاصة الأثرية منها .

وقد أشرف على الدراسة كلا من الدكتور أيمن حسين حسنى خليل أستاذ الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة عين شمس والدكتور محمود الكاتب أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشاءية بكلية الهندسة جامعة عين شمس, وتكونت لجنة المناقشة كلا من والدكتور عادل العطار أستاذ الخرسانة المسلحة بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور محمد نور فايد أستاذ الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس.