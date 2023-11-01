أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1-11-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 1-11-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.520 تريليون جنيه.



إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: تعليم لخدمات الإدارة، ودلتا للطباعة والتغليف، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وبالم هيلز للتعمير.



البورصة تخسر 16 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.520 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 773.3 مليون ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 109.7 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.61% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.93%، والعرب على 8.46%، واستحوذت المؤسسات على 26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.99%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 220.1 مليون جنيه، 45.4 مليون جنيه، 35.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، 230.1 مليون جنيه، 69.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 22433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 27487 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 9527 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 6444 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 5141 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 114 شركة، ولم تتغير مستويات 48 شركة.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 2.6 مليون سهم، 20 ألف سهم، 10.4 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية عدد 3 آلاف سهم، 57026 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمجموعة المصرية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 41.6 ألف سهم، 6 ملايين سهم، 16 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لحليج الأقطان، والقاهرة للإسكان والتعمير، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، عدد 10 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 25 ألف سهم، 468.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والعبوات الطبية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 190 ألف سهم، مليون سهم، 978.1 ألف سهم، 323.1 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، بيع المساهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 45 ألف سهم بسعر 6.49 جنيه بقيمة إجمالية 292.1 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.52% إلى 4.98%، ونفذت الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.



نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 191.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.4 مليون جنيه.

وحققت شركة وسط وغرب الدلتا، إيرادات بلغت 544.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 155%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 50 مليون جنيه.

فيما حققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات نشاط بلغت 677.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 87 ألف جنيه، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة الزيت الخام المستخدم في الإنتاج.

كما حققت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إيرادات بلغت 923.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2023، وبلغ صافي الربح 40.1 مليون جنيه.