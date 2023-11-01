أجواء مائلة للحرارة.. حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء حتى الأحد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 5 نوفمبر 2023 ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر اليوم السابع، تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 5 نوفمبر 2023 كما يلى:

الأربعاء 1 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

الخميس2 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 22 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

الجمعة 3 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 22 درجة

السبت 4 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة

الأحد5 نوفمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة