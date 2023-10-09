وزير الإسكان يصدر حركة محدودة لرؤساء أجهزة المدن

كتب أحمد حسن

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حركة محدودة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، وشملت الحركة، تعين المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مديرنة أكتوبر الجديدة، رئيس لجهاز مدينة أكتوبر، خلفا للمهندس عادل النجار، وتعين المهندس وائل سمير، رئيسا لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة، فيما تم تكليف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة أكتوبر، رئيسا لقطاع التشييد والبناء، بديوان عام الوزارة ، خلفا للمهندس هشام درويش.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد أصدر قرار بتكليف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة رشيد الجديدة وغرب كارفور، للعمل رئيسا لجهاز مدينة العلمين الجديدة، بدلا من المهندس وائل سمير .

كما كلف وزير الإسكان، كل من المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الإشراف علي مدينة العلمين الجديدة ومتابعة تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها ودفع معدل العمل.

وأصدر الدكتور عاصم الجزار، تعليمات مشددة بتشكيل فرق عمل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة، للتواجد على مدار الـ24 ساعة، بمواقع العمل بمختلف المشروعات، لمتابعة الموقف التنفيذى على مدار الساعة، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بأسرع وقت.