اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:11 م
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وزارة الرياضة تنفي وقوع حريق بمركز شباب الأندلس.. ويؤكد: بمنزل مجاور

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:00 م
وزارة الرياضة تنفي وقوع حريق بمركز شباب الأندلس.. ويؤكد: بمنزل مجاور وزارة الشباب والرياضة
كتبت - ياسمين يحيي

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تابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ما أثير عن وجود حريق مركز شباب الأندلس بمنطقة المرج التابعة لمحافظة القاهرة.
 
وأكد الدكتور سيد حُزين، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أن الحريق شب بأحد المنازل السكنية الملاصقة لمركز الشباب، وليس بالمركز إطلاقًا، وهو ما نتج عنه ضرر طفيف جداً بالمركز. وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة للسيطرة على الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفى.
 
وتهيب وزارة الشباب والرياضة رواد التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية تحرى الدقة في الأخبار التابعة للوزارة ومنشآتها، مع نقل المعلومات من مصدرها الموثوقة من المكتب الإعلامي للوزارة والصفحات الرسمية.
 

وزارة الشباب والرياضة

مراكز الشباب

اخبار وزارة الرياضة



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