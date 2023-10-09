وزارة الدفاع الروسية: صد هجوما أوكرانيا وقصف لواء ميكانيكي في دونيتسك

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن القوات الروسية قصفت وحدات الجيش الأوكراني في منطقة جنوب دونيتسك، مما أسفر عن مقتل وإصابة ما يقرب من 185 من القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية -في بيان نقلته وكالة "تاس" الروسية- أنه "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت وحدات مجموعة القتال الشرقية هجومًا شنته مجموعة هجومية من لواء الدفاع الإقليمي رقم 127 بالقرب من مستوطنة بريوتنوي في منطقة زابوريجيا".

وأضافت الوزارة أنه "بالإضافة إلى ذلك، استهدفت طائرات هجومية وعسكرية القوة البشرية والمعدات التابعة للواء ميكانيكي 72 بالجيش الأوكراني قرب مستوطنة نوفوميخيلوفكا في دونيتسك".

وتابعت الوزارة أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 185 جنديا بين قتيل وجريح وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومدفع مدفعي من طراز دي-20 في منطقة جنوب دونيتسك، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية".