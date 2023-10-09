نقيب التمريض: للممرضين دور بارز فى إنجاح المبادرات الصحية الرئاسية

كتبت آية دعبس

أشادت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بأهمية دور التمريض المصري فى المنظومة الصحية، مشيرة إلى دورهم البارز في إنجاح المبادرات الصحية الرئاسية والتى بلغت نحو 14 مبادرة رئاسية تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها بالمجان.

جاء ذلك خلال الإحتفالية التى نظمتها النقابة العامة للتمريض بمحافظة الفيوم تحت شعار "اليوم العالمى للتمريض"، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وليد هويدى عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، الدكتور أحمد سعد مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، ومحمد صلاح نقيب تمريض الفيوم، بالإضافة إلى مديري الادارات الصحية والتمريضية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على أهمية دور التمريض فى التطعيمات الإجبارية للأطفال حديثى الولادة، بالإضافة إلى التطعيم ضد الأمراض الوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا، لافته إلى أن التمريض ساهم فى القضاء على مرض شلل الأطفال، وذلك إلى جانب دور الممرضات في وحدات الرعاية المركزة والغسيل الكلوى، وقيامهن بدور الأم البديلة للأطفال حديثى الولادة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى تكريم 150 عضو من الكوادر التمريضية المتميزة، وأسر شهداء التمريض، وأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد ومدارس التمريض، وعدد من مدراء ومشرفات التمريض المتميزين فى محافظة الفيوم.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من جانب الأطقم التمريضية، مؤكدة على دعم نقابة التمريض للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وبدوره، ثمن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، ودورهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا على حرصه الدائم فى توفير كل الدعم للقطاع الطبى وقطاع التمريض بالمحافظة.

وأكد الأنصارى على أهمية دور الأطباء والتمريض بالمنظومة الصحية، لافتًا إلى إنها مهمة سامية، هدفها الحفاظ على صحة المريض وخدمة الوطن.