نتنياهو: عدد من المسلحين الفلسطينيين ما زالوا داخل إسرائيل

كتب أحمد عرفة

قال بنيامين نتنياهو ، رئيس وزراء إسرائيل، إن أعداء إسرائيل بالمنطقة يدركون أهمية قدوم حاملة طائرات أمريكية، متابعا :"سنحول مواقع حماس إلى مناطق خراب".

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد من المسلحين الفلسطينيين ما زالوا داخل إسرائيل، متابعا :"ضرباتنا الحالية في غزة هي البداية فقط".

وتابع نتنياهو :"ما سنفعله بالأيام القادمة سيبقى صداه لأجيال قادمة، وخطوتنا الثانية نقوم بها حاليا وهي الهجوم المكثف على غزة".

وقال رئيس وزراء إسرائيل :"خطوتنا الأولى كانت تطهير غلاف غزة من المسلحين، وسنحسم المعركة مع حماس".