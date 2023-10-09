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مكتب التنسيق يعلن ترشيحات الثانوية الأزهرية المقبولين بالكليات والمعاهد

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 09:55 ص
مكتب التنسيق يعلن ترشيحات الثانوية الأزهرية المقبولين بالكليات والمعاهد السيد عطا رئيس قطاع التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب ــ محمد صبحى

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‏أعلى مكتب التنسيق للقبول في الجامعات والمعاهد برئاسة السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، عن الانتهاء من ترشيحات الطلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية للقبول بعدد من الكليات الجامعية بالتعليم العالى والمعاهد العليا.
 
وأوضح مكتب التنسيق، أنه تم ترشيح 4800 طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية الأزهرية للقبول بمعاهد التعليم العالى وعدد من الكليات طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن قواعد تنسيق القبول للعام الجامعى.
 
وأشار مكتب التنسيق، إلى أنه يمكن الطلاب المرشحين بتنسيق الثانوية الأزهرية الدخول على موقع التنسيق الإلكترونى بشبكة الانترنت الدولية للتعرف على النتائج.
 

التعليم العالى

السيد عطا

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تنسيق الثانوية الازهرية

اخبار مصرية



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