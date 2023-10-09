اليوم السابع
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الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:20 م
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مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير بطرق محافظة البحيرة

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 06:02 م
مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين إثر وقوع حادثى سير بطرق محافظة البحيرة اسعاف- أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، وقوع حادثى سير بمركزى إيتاى البارود، والنوبارية بالبحيرة، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وكانت مديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة. 
 
بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتى نقل ونصف نقل بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، دائرة مركز إيتاى البارود، وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة آخر بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقل جثث المتوفين الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاى البارود المركزى، وكذلك نقل المصاب إلى ذات المستشفى لإسعافة.
 
كما أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى بدائرة مركز النوبارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى  لاسعافهما وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث. 
 
 
 

 


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