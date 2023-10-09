مستشار الرئيس: حتى الآن نتابع كل الحالات التى تم علاجها من فيروس سى

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية استطاعت أن تقدم العلاج لمرضى فيروس سى، وتم علاجهم بالفعل ويتم متابعة المرضى بعد علاجهم حتى الآن.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه حتى الآن نتابع كل الحالات التي تم علاجها من فيروس سي، وما إذا كان هناك انتكاسات من عدمه واكتشاف حالات جديدة لعلاجها.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن فيرس سي كان موجودا وتم اكتشاف علاج له تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستطعنا فحص ملايين المواطنين وتشخيص المرض واكتشافه وعلاج الملايين وهو ما يعد إنجازا كبيرا، وتنفيذ هذا إلإنجاز جاء تحت مظلمة المبادرات الرئاسية وهى منظومة صحية رائعة .