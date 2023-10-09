مسئول بالجامعة العربية: نعول على دعم كوبا المستمر للشعب الفلسطينى فى نضاله

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بين السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي ومانويل روبيدو دياز سفير كوبا بالقاهرة.

وصرح السفير خالد منزلاوي بأن اللقاء أكد على علاقات الصداقة العربية الكوبية التاريخية، وعلى الاهتمام بتطويرها بما يخدم مصلحة الجانبين، كما تمت مناقشة عدد من القضايا الدولية الراهنة.