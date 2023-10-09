محافظ كفر الشيخ: تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملات رقابية مكبرة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه تم تحرير 135 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها مجالس المدن بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق ومنافذ البيع المختلفة، ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وكلف محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولى الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطرى، لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة فى الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الاستغلال، وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أى تجاوزات قد تحدث للتلاعب فى الأسعار.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع الإدارات الصحية والبيطرية والتموينية، من تحرير 12 محضرا متنوعا خلال الحملات المكبرة التى شنتها على الأسواق والمحال التجارية، بنطاق مركز بيلا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات على المحلات والمنشآت التجارية لتحقيق الدور الرقابى على الأسواق والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

وأوضح جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أن الحملة شملت المرور على محلات السوبر ماركت، ومحلات الجزارة، والأسواق، وأماكن تداول السلع الغذائية، وتم ضبط 5 كجم كبدة مجهولة المصدر، و4 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم النظافة، ومحضرين سلع منتهية الصلاحية، ومحضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، وتحررت المحاضر اللازمة المخالفين وجارى عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيقات.

أكد اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أن الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، تمكنت من تحرير 27محضراَ متنوعاَ مابين عدم وجود شهادة صحيه، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأضاف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أسفرت الحملات التموينية على الأسواق بقلين، عن تحرير 17 محضرًا متنوعًا، منهم 3 محاضر تموينية، و4 محاضر عدم الحصول على تراخيص، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر صحة.

وأكد حاتم الهيدبى، رئيس مركز ومدينة مطوبس أن الحملات التموينية على المحلات التجارية والاسواق، تمكنت من تحرير 13 محضرًا متنوعًا، وضبط 175 كيلو جبنه مجهولة المصدر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، وجارى المتابعة المستمرة.

وأضاف جمال يونس، رئيس مدينة سيدى غازى، أن الحملات على الأسواق تمكنت من تحرير 10 محاضر متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقال اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تمكنت الحملات من تحرير 11 محضرًا متنوعًا، منها 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 صحة، و4 محاضر نظاف، تحت إشراف لجنة مشتركة من المجلس والتموين، وحماية المستهلك والطب البيطرى والصحة والبيئة، وكافه الجهات المعنية.

وأكد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أن الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير 11 محضرًا متنوعًا، منها تحرير 7حاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين عدم وجود شهادات صحية، تحرير محضرين اشتراطات نظافة.

وأضاف اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أن الحملات التموينية على الأسواق تمكنت من تحرير 22 محضر مخالفة منهم 4 صحة، 7 عدم إعلان، وكيلو لحوم، وعدم رخصة، 1 صلاحية، 8 متنوع بحضور نواب رئيس المدينة سند أبو كيلة، ووليد فلفل، ورؤساء الاحياء الاحياء، وفريق العمل المعاون من الجهات المعنية الرقابة التموينية، وتموين بندر، والصحة والطب البيطرى والبيئة والإشغالات.

وأكد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أن الحملة التموينية على المحلات بسيدى سالم بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى وإدارة التموين والإدارة الصحية بسيدى سالم، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا، منهم 4 محاضر صحة، و3 محاضر بيئة، و4 محاضر تموينية.