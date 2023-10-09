محافظ الدقهلية يوجه رئيس حى شرق برفع كفاءة وتجميل النصب التذكارى للشهداء

الدقهلية ــ شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الإثنين الدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة برفع كفاءة وتجميل النصب التذكاري للشهداء بالمحافظة، من خلال زراعة النجيل الطبيعي والأشجار لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتمت الأعمال من خلال منظومة النظافة والورشة الصناعية ومعدات رئاسة حي شرق.

وأشار "مختار" إلى أننا وضعنا خطة لإعادة تطوير الحدائق العامة والميادين بنطاق مدينة المنصورة وبكل مراكز ومدن المحافظة لتكون متنفسا ترفيهيا للمواطنين، في إطار الجهود المستمرة للتجميل والتطوير والنظافة بالميادين والشوارع بنطاق المحافظة.

ووجه "المحافظ" بضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والشوارع والميادين وإزالة الأتربة والقمامة منها والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل وتشجير وزراعة الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.