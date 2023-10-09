محافظ الإسكندرية يستقبل سفير البيرو لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات المشتركة

وفي بداية اللقاء؛ رحب المحافظ بالسفير وأعرب عن سعادته باستقباله في الإسكندرية وأشاد بالعلاقات بين مصر والبيرو وخاصة أن لكل منها تاريخ طويل.

وأعرب السفير عن إعجابه بتاريخ مصر الطويل وأنهم في البيرو يدرسون بالمدارس عن الحضاره المصرية، وكان دائما معجب بالإسكندر الأكبر ومدينة الاسكندرية، وأضاف أنه يعتبرها من أجمل مدن العالم، وأكد السفير على ذلك وخاصة أن بيرو تستورد المخصبات الزراعية من مصر.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية هي أقدم سكندريات العالم وبها أقدم شارع بالتاريخ ومدينة عريقة غنية بالتراث والآثار والثقافة، وأكد المحافظ على العلاقات الطيبة بين مصر وبيرو وعلي الجانبين العمل علي تحسين هذه العلاقات وخاصة في مجال التجاره والاقتصاد.

وأشار المحافظ إلى أهمية زيارة وفد البيرو للغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال في الإسكندرية لتحسين التبادل الاقتصادى، والتجاري بين مصر وبيرو ولبحث فرص الاستثمار بين الدولتين.